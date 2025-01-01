Вступил в силу приговор осужденного в Перми за взятку экс-сотрудника ФСБ Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Бывший сотрудник ФСБ Григорий Царегородцев принял решение не оспаривать обвинительный приговор, вынесенный Пермским гарнизонным судом, он вступил в законную силу, сообщает Properm.ru.

Напомним, 24 декабря минувшего года силовик был признан виновным в получении взятки на сумму 160 млн руб. Суд вынес ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 160 млн руб. За совершенные преступления его лишили и звания «майор запаса».

Во время судебного разбирательства было установлено, что Царегородцев получил деньги от предпринимателей Александра Ковалёва и Владислава Гилёва, которые занимались мошенничеством в интернете, получая доступ к картам клиентов американских банков. Григорий Царегородцев признал факт получения денег, однако утверждал, что виновен в мошенничестве.

Напомним, в апреле 2024 года Пермский гарнизонный военный суд также признавал Царегородцева виновным в получении взятки, назначив наказание в девять лет лишения свободы и штраф в 320 млн руб. Тогда приговор был оспорен, и в августе Центральный окружной военный суд Екатеринбурга отменил его, отправив дело на повторное рассмотрение.

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