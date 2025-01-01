Алёна Бронникова В бюджете Прикамья предусмотрят 29 млн рублей на программу развития для участников СВО Реализация проекта начнётся с февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджете Пермского края предусмотрят 29,6 млн руб. на реализацию региональной обучающей программы для участников и ветеранов специальной военной операции «Герои Прикамья». Соответствующий проект постановления опубликован на сайте краевого правительства.

Документом предлагается предоставить на реализацию программы грант в форме субсидии. Деньги будут выделены из регионального бюджета в текущем году. Главным распорядителем средств будет администрация губернатора.

«Предусмотреть в 2025 году объём расходов бюджета Пермского края на предоставление гранта в форме субсидии на реализацию программы развития «Герои Прикамья» в размере 29,6 млн руб. Порядок расходования средств утверждается постановлением правительства Пермского края», — сообщается в проекте постановления.

В январе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что с февраля по поручению президента России в регионе запустят обучающую программу для ветеранов и участников СВО «Герои Прикамья». Это аналог федеральной программы «Время героев» для обучения ветеранов и участников СВО, прошедших конкурсный отбор, для дальнейшей возможности трудоустроиться на государственную и муниципальную службу.

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