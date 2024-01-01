Отбор в программу «Время героев» прошли 83 участника спецоперации из ПФО Одним из наставников проекта стал полпред президента Игорь Комаров Поделиться Твитнуть

Более 20% участников образовательной программы «Время героев» составили уроженцы Приволжского федерального округа, проявившие себя с лучшей стороны в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

Одним из наставников проекта, инициированного Владимиром Путиным, стал полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

«В образовательной программе принимают участие 83 военнослужащих — участники спецоперации, и они прошли строгий отбор... Для меня большая честь быть наставником», — цитирует Игоря Комарова пресс-служба губернатора Прикамья.

Полпред в ПФО сказал это в ходе встречи со своим подопечным — полковником Александром Тихоновым из села Яльчики Чувашской Республики. Участие в спецоперации он начал принимать с момента её начала. С первых дней СВО он был на передовых позициях. За успешное выполнение боевых задач награждён пятью орденами, в том числе тремя Орденами мужества. Помимо Александра Тихонова, в спецоперации принимают участие два его брата.

Ранее полковник уже посетил Оренбургскую область, где принял участие в работе совещания по общественно-политическому развитию региона под руководством Игоря Комарова, побывал в первом в России президентском кадетском училище, Военном учебном центре при Оренбургском госуниверситете и ознакомился с работой приёмной главы государства.

Сейчас Александра Тихонова ждёт стажировка в аппарате полномочного представителя президента РФ в ПФО в Нижнем Новгороде. Здесь он определит наиболее интересное для себя направление государственной гражданской службы. В этой работе ему будет помогать Игорь Комаров.

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС — президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж». Благодаря этой программе участники СВО пройдут обучение и получат практический опыт госуправления для последующей работы в структурах власти и госкорпорациях. О необходимости вовлекать проявивших себя в спецоперации бойцов в органы власти заявил в ходе февральского послания Федеральному собранию глава государства. По мнению Владимира Путина, те, кто доказал преданность стране, должны выходить на ведущие позиции во всех сферах.

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