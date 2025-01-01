Алёна Бронникова
Министром ЖКХ Пермского края стала Наталья Киселёва
К обязанностям она приступила 10 февраля
Экс-заместитель главы Фонда капитального ремонта Пермского края Наталья Киселёва назначена на должность министра ЖКХ и благоустройства Пермского края. К своим новым обязанностям она приступила 10 февраля.
Как сообщает издание «Звезда», глава региона Дмитрий Махонин представил Киселёву в качестве министра на аппаратном совещании. На сайте ведомства информация о назначении отсутствует, исполняющей обязанности министра указана Александра Колчанова.
Наталья Киселёва занимала должность генерального директора краевого управления капитального строительства, где отвечала за реализацию проектов, финансируемых из федерального бюджета. О том, что она может стать новым руководителем Министерства ЖКХ и благоустройства Прикамья, стало известно после того, как экс-глава ведомства Артём Балахнин перешёл на работу в мэрию Перми.
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