Алёна Бронникова Министром ЖКХ Пермского края стала Наталья Киселёва К обязанностям она приступила 10 февраля Поделиться Твитнуть

Экс-заместитель главы Фонда капитального ремонта Пермского края Наталья Киселёва назначена на должность министра ЖКХ и благоустройства Пермского края. К своим новым обязанностям она приступила 10 февраля.

Как сообщает издание «Звезда», глава региона Дмитрий Махонин представил Киселёву в качестве министра на аппаратном совещании. На сайте ведомства информация о назначении отсутствует, исполняющей обязанности министра указана Александра Колчанова.

Наталья Киселёва занимала должность генерального директора краевого управления капитального строительства, где отвечала за реализацию проектов, финансируемых из федерального бюджета. О том, что она может стать новым руководителем Министерства ЖКХ и благоустройства Прикамья, стало известно после того, как экс-глава ведомства Артём Балахнин перешёл на работу в мэрию Перми.

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