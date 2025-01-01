Артём Балахнин вышел нат работу в администрацию Перми Он занял пост замглавы по инфраструктуре Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

Заместителем главы администрации Перми по вопросам инфраструктуры назначен Артём Балахнин. Он приступил к своим новым обязанностям 3 февраля, после того как соответствующее распоряжение подписал глава Перми Эдуард Соснин.





Артём Балахнин стал руководителем функционально-целевого блока «Развитие инфраструктуры». В его обязанности входит общее руководство управлением жилищных отношений, департаментом жилищно-коммунального хозяйства и управлением капитального строительства в администрации города.





Артём Балахнин родился 11 апреля 1984 года в Перми. В 2006 году он закончил электротехнический факультет Пермского государственного технического университета по специальности «Автоматизированные системы обработки и управления». В период с 2006 по 2019 год работал в сфере теплоснабжения в частных компаниях. В марте 2020 года он начал работу в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, а с октября 2021 года занимал пост министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.

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