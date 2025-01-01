МинЖКХ Прикамья может возглавить Наталья Киселёва Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского края

Константин Долгановский

Экс-заместитель главы Фонда капитального ремонта Пермского края Наталья Киселёва может занять пост министра ЖКХ в Прикамье, пишет издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к региональным властям.

Напомним, что с сегодняшнего дня (3 февраля) Артём Балахнин, ранее занимавший должность министра, приступил к работе в пермской мэрии на позиции заместителя главы города, ответственного за блок «Развитие инфраструктуры». Занимавший эту должность Игорь Субботин стал советником главы Перми.

На сегодняшний день Наталья Киселева является заместителем генерального директора краевого управления капитального строительства, где она отвечает за реализацию проектов, финансируемых из федерального бюджета.

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