Жительнице Пермского края из-за вспышки газа дадут временное жильё Хлопок произошёл 9 февраля Поделиться Твитнуть

Фото из VK-аккаунта Андрея Родыгина

Глава Кизела Андрей Родыгин сообщил, что хозяйке пострадавшей квартиры будет предоставлено временное жильё. В городе собран оперативный штаб. Причины произошедшего выясняются. «Ситуацию держу на личном контроле», — написал мэр в соцсетях.

Напомним, 9 февраля в одной из квартир по ул. Пролетарской, 57 произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть межкомнатной стены. Пострадавших нет. Нет и разрушений в соседних квартирах.

Фото из VK-аккаунта Андрея Родыгина

Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. К делу также подключилась прокуратура.

«На месте происшествия находится прокурор города Александр Щербинин для координации работы экстренных служб и правоохранительных органов. На контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — прокомментировали в ведомстве.

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