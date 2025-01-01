В Кизеле из-за хлопка газовоздушной смеси обрушилась стена в общежитии Утром 9 февраля в общежитии произошел хлопок газовоздушной смеси Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Кизеле следователи СК России устанавливают обстоятельства хлопка газовоздушной смеси в общежитии. Об этом сообщает пресс-служба краевого следственного комитета в своих социальных сетях.

По предварительным данным, утром 9 февраля в общежитии произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть межкомнатной стены. Пострадавших нет.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, проводят проверочные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. К делу также подключилась прокуратура.





«На месте происшествия находится прокурор города Александр Щербинин для координации работы экстренных служб, правоохранительных органов. На контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — прокомментировали в ведомстве.

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