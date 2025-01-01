На строительство двух дополнительных полос на трассах Прикамья потратят до 194 млн рублей Объявлены открытые конкурсы Поделиться Твитнуть

ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило открытые конкурсы на выполнение работ по устройству дополнительных полос движения в сторону подъёма. Первый конкурс касается участка 32-33 км автодороги Пермь—Ильинский в Краснокамском городском округе, второй — участка 3-4 км трассы Горнозаводск — граница Свердловской области.

Максимальная цена по первой закупке составляет 89,7 млн руб., по второй — 104 млн руб.

Подрядчиков должны определить 28 февраля.

Срок выполнения работ: с 1 мая по 31 октября 2025 года.

Ранее в минтрансе региона также сообщали, что в 2025 году планируется построить дополнительные полосы движения на участках автотрасс Болгары — Юго-Камский — Крылово, Кукуштан — Чайковский, а также на участке 27-29 км трассы Пермь — Ильинский.

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