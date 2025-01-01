В Пермском крае ещё на двух трассах построят дополнительные полосы на подъёмах В наступившем году будут построены дополнительные полосы на участках трёх автодорог Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в наступившем году планируется построить дополнительные полосы движения ещё на двух автодорогах.

Реконструкция коснётся участков автотрасс Болгары — Юго-Камский — Крылово и Кукуштан — Чайковский. Об этом сообщает агентство «Текст» со ссылкой на министерство транспорта Пермского края.

В настоящее время идёт определение точных участков этих автодорог для устройства дополнительных полос движения в сторону подъёма.

Также в 2025 году планируется построить дополнительные полосы на участке 27-29 км на трассе Пермь — Ильинский. Работы планируется завершить до конца августа этого года. В прошлом году дополнительные полосы были построены на участке от Перми до Хохловки между 23 и 25 км. Протяжённость этих полос составила 1,043 км.

Напомним: как сообщал «Новый компаньон», заявки подрядчиков, желающих выполнить ремонт участка дороги Пермь — Ильинский — Хохловка — Тупица, принимаются до 27 января. Стоимость контракта — 14,7 млн руб.

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