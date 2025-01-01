Елена Синица Ремонт участка дороги Пермь—Екатеринбург—Нестюково оценили в 18 млн рублей Подрядчик должен будет приступить к работам 15 мая 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье ищут подрядчика, который займётся ремонтом участка автомобильной дороги до Нестюково. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Речь идёт об участке дороги км 2+430 — км 3+285. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18,2 млн руб. Срок подачи заявок — 28 января 2025 года. В техническом задании сообщается, что подрядчик должен будет приступить к работам 15 мая 2025 года, а завершить их — 15 июня того же года. Ремонт должен будет проводиться как в будни, так и в выходные.





Подрядчику предстоит провести ямочный ремонт участка, выровнять просадки на проезжей части.





Кроме этого, ведётся поиск компании, которая отремонтирует участок Пермь—Ильинский—Хохловка—Тупица. Стоимость контракта — 14,7 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 января. Работы стартуют в июне 2025 года, завершатся в начале июля того же года. Здесь выигравшему подрядчику предстоит также восстановить изношенное покрытие.

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