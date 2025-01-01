Обвиняемый в двойном убийстве в посёлке Северный Коммунар Прикамья арестован Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Мужчине, который, как полагает следствие, убил двух человек в пос. Северный Коммунар Пермского края, 8 февраля суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службу СУ СКР по региону. Отметив, что мужчине предъявлены обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Следствие выяснило, что в ночь с 5 на 6 февраля 2025 года мужчина, находясь под воздействием алкоголя, в одной из квартир в пос. Северный Коммунар Сивинского округа, в ходе конфликта нанёс своему знакомому ножевые ранения в область груди и шеи, а также удары молотком по голове. После этого он также расправился с пожилой матерью потерпевшего. В результате полученных телесных повреждений оба пострадавших скончались на месте происшествия.

После совершенного преступления подозреваемый скрылся.

Его удалось задержать 7 февраля в одном из пермских ТЦ. Сообщалось, что он приехал в Пермь, чтобы найти бросившую его девушку, а погибшие - это её отец и бабушка. На кадрах, снятых полицией, задержанный признаёт свою вину.

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