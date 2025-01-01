В Перми задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки и её сына По данным следствия, мужчина совершил жестокое преступление в Северном Коммунаре Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, в Перми задержан подозреваемый в двойном убийстве. Полицейские задержали его в одном из торговых центров после сообщения жительницы краевого центра.

Отметим, поздно вечером 6 февраля в СК по региону сообщили, что в одной из квартир в посёлке Северный Коммунар Сивинского округа были обнаружены тела женщины 1938 г.р. и её сына 1972 г.р. с признаками насильственной смерти. По этому факту следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц.

Сейчас следователи вместе с криминалистами отдела криминалистики следкома по региону и оперативниками полиции проводят следственные и По данным следствия, мужчина совершил жестокое преступление в Северном Коммунаре мероприятия, чтобы установить предполагаемого убийцу.

Позже местные СМИ писали, что предполагаемый убийца совершил преступление из ревности к своей бывшей девушке. Именно её отец и бабушка стали жертвами мужчины. Сама девушка уехала от мужчины в Пермь за несколько дней до убийства её родственников, а злоумышленник, расправившись с её родными, поехал за ней в Пермь.

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