На севере Пермского края обнаружили тела убитой пенсионерки и её сына Расследование уголовного дела взял на личный контроль руководитель следкома по региону Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 6 февраля в одной из квартир в посёлке Северный Коммунар Сивинского округа обнаружены тела женщины 1938 г.р. и её сына 1972 г.р. с признаками насильственной смерти. По этому факт возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

Сейчас следователи вместе с криминалистами отдела криминалистики следкома по региону и оперативниками полиции проводят следственные и оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить предполагаемого убийцу.

Силовики уже осмотрели место происшествия и допрашивают свидетелей. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

Ход и результаты расследования уголовного дела на особый контроль взял руководитель регионального следственного управления Денис Головкин.

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