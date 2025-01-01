Задержанный за двойное убийство в Прикамье Рустам Алтыев сделал признание Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Задержанный в Перми Рустам Алтыев признался, что убил пожилую женщину и её сына в п. Северный Коммунар. Эксклюзивные кадры его признания есть в распоряжении редакции сайта perm.aif.ru.

На записи 35-летнего Алтыева выводят из кафе «Бургер Кинг», расположенного в торговом центре «Айсберг Modern» в центре Перми. На улице оператор задаёт ему несколько вопросов. Задержанный произносит свои фамилию, имя, отчество и дату рождения. На вопрос «За что тебя задержали?» он отвечает: «За убийство».

Оператор интересуется, сколько человек убил задержанный. Алтыев говорит: «Двоих». На вопрос о причине убийства он отвечает: «Перепил».

Отвечая на вопрос о своём нахождении в пермском ТЦ, Алтыев объяснил, что зашёл в «Бургер Кинг», чтобы установить приложение Telegram и связаться с матерью для вызова полиции. «Всё, сидел, скачивал…» — добавляет он. Полицию вызвала местная жительница, заметившая его.

Также он признал свою вину и выразил сожаление.

Напомним, тела убитых (пожилой женщины и мужчины) нашли 6 февраля, по этому факту было возбуждено уголовное дело, а Рустама Алтыева объявили в розыск. По данным СМИ, он убил отца и бабушку женщины, которую преследовал, когда та сбежала от него в Пермь. Сообщалось, что после двойного убийства Алтыев приехал в краевой центр на её поиски.

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