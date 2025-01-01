Стоимость похорон в Березниках Пермского края выросла на 9,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Березников Пермского края утвердила новую стоимость услуг по погребению, предоставляемых по гарантированному перечню. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно постановлению, общая сумма за услуги погребения в 2025 году составляет 10,5 тыс. руб., что на 9,5% больше по сравнению с 2024 годом. В прошлом году цена этих услуг в Березниках составляла 9,6 тыс. руб.

В стоимость услуг входит оформление всех необходимых документов, доставка и предоставление гроба и сопутствующих принадлежностей, а также транспортировка покойного на кладбище и само погребение, включая копку могилы.

Ранее "Новый компаньон" писал, что АО «Пермский региональный оператор ТКО» ищет подрядчика на выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке кремационного оборудования для быстровозводимого крематория на Северном кладбище Перми. Максимальная цена контракта — 77,8 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.