На печи для пермского крематория выделили 77,8 млн рублей Поставщика назовут в феврале Поделиться Твитнуть

участок, где собираются построить крематорий / фото: kadbase.ru

АО «Пермский региональный оператор ТКО» ищет подрядчика на выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке кремационного оборудования. Заявки принимаются с 24 января. Информация опубликована на портале госзакупок. Начальная (максимальная) цена контракта — 77 млн 764 тыс. руб.

Итоги закупки подведут 6 февраля. Исполнитель должен выполнить работы в течение 290 календарных дней с даты заключения договора.

Напомним, в августе прошлого года Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус приоритетного инвестпроекту строительства нового крематория на Северном кладбище в Перми. Статус позволил инициатору АО «Пермский региональный оператор ТКО» получить участок для реализации проекта без проведения торгов.

Комплекс мощностью 15 тыс. кремаций в год возведут на земельном участке площадью 4,57 га (на фото). Объём инвестиций составит 358 млн руб. Завершить строительство планируют в 2029 году. А первый этап власти хотят завершить в 2025 году. К этому времени должен быть построен сам крематорий и зал прощания. В ходе второго этапа регоператор должен возвести колумбарий и административное здание.

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