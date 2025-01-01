И. о. первого замглавы Перми Мария Норова покинет мэрию 17 февраля
Исполняющая обязанности первого заместителя главы Перми, руководитель департамента земельных отношений Мария Норова покинет свою должность 17 февраля, сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» осведомлённые источники. В этот день истечёт срок её контракта, который не будет продлён в связи с её переходом на новое место работы.
Норова может занять должность заместителя главы Пермского муниципального округа, где она будет отвечать за вопросы градостроительства и земельных отношений.
Ранее сообщалось, что первым заместителем главы Перми будет назначен Алексей Синев, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь», заменив тем самым Ольгу Андрианову, которая курировала вопросы градостроительства, а также имущественные и земельные вопросы. Напомним, 30 января стало известно, что Ольга Андрианова будет исполнять обязанности главы Пермского муниципального округа. Прежнего руководителя Владимира Цветова отправили в отставку.
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