И. о. первого замглавы Перми Мария Норова покинет мэрию 17 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Исполняющая обязанности первого заместителя главы Перми, руководитель департамента земельных отношений Мария Норова покинет свою должность 17 февраля, сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» осведомлённые источники. В этот день истечёт срок её контракта, который не будет продлён в связи с её переходом на новое место работы.

Норова может занять должность заместителя главы Пермского муниципального округа, где она будет отвечать за вопросы градостроительства и земельных отношений.

Ранее сообщалось, что первым заместителем главы Перми будет назначен Алексей Синев, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь», заменив тем самым Ольгу Андрианову, которая курировала вопросы градостроительства, а также имущественные и земельные вопросы. Напомним, 30 января стало известно, что Ольга Андрианова будет исполнять обязанности главы Пермского муниципального округа. Прежнего руководителя Владимира Цветова отправили в отставку.

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