Готовится назначение нового вице-мэра Перми Первым замглавы города станет топ-менеджер газовой компании Поделиться Твитнуть

Алексей Синев

Избирательная комиссия Пермского края

Продолжаются перестановки в пермской мэрии, связанные с кадровыми изменениями в руководстве Пермского муниципального округа.

Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», заместителем главы Перми будет назначен Алексей Синев, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь». Сейчас его кандидатура проходит проверку, его выход на работу в мэрии планируется в середине февраля.

По информации издания, Алексей Синев может занять должность первого замглавы, заменив тем самым Ольгу Андрианову, которая курировала вопросы градостроительства, а также имущественные и земельные вопросы. Напомним, 30 января стало известно, что Ольга Андрианова будет исполнять обязанности главы Пермского муниципального округа. Её предшественник Владимир Цветов отправился в отставку.

По данным «Коммерсанта», кандидатуру нового замглавы Перми предложили краевые власти.

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