Готовится назначение нового вице-мэра Перми
Первым замглавы города станет топ-менеджер газовой компании
Продолжаются перестановки в пермской мэрии, связанные с кадровыми изменениями в руководстве Пермского муниципального округа.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье», заместителем главы Перми будет назначен Алексей Синев, замгендиректора АО «Газпром газораспределение Пермь». Сейчас его кандидатура проходит проверку, его выход на работу в мэрии планируется в середине февраля.
По информации издания, Алексей Синев может занять должность первого замглавы, заменив тем самым Ольгу Андрианову, которая курировала вопросы градостроительства, а также имущественные и земельные вопросы. Напомним, 30 января стало известно, что Ольга Андрианова будет исполнять обязанности главы Пермского муниципального округа. Её предшественник Владимир Цветов отправился в отставку.
По данным «Коммерсанта», кандидатуру нового замглавы Перми предложили краевые власти.
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