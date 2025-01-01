Алёна Бронникова Глава СК РФ затребовал доклад о расследовании убийства двух человек в Прикамье Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СК России по Пермскому краю представить доклад по уголовному делу об убийстве двух человек в п. Северный Коммунар. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СК РФ.

«Следственными органами СК РФ по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — информирует ведомство.

Напомним, 6 февраля в одной из квартир посёлка были обнаружены тела женщины и её сына с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело. Предполагалось, что убийца совершил преступление из ревности к своей бывшей девушке. Жертвами стали её отец и бабушка. Девушка уехала в Пермь за несколько дней до происшествия, а злоумышленник, расправившись с её родными, поехал за ней.

Днём 7 февраля местонахождение подозреваемого было установлено благодаря бдительности пермяков. Преступником оказался уроженец Средней Азии. Мужчина задержан.

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