Алёна Бронникова
Глава СК РФ затребовал доклад о расследовании убийства двух человек в Прикамье
Возбуждено уголовное дело
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СК России по Пермскому краю представить доклад по уголовному делу об убийстве двух человек в п. Северный Коммунар. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СК РФ.
«Следственными органами СК РФ по Пермскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — информирует ведомство.
Напомним, 6 февраля в одной из квартир посёлка были обнаружены тела женщины и её сына с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело. Предполагалось, что убийца совершил преступление из ревности к своей бывшей девушке. Жертвами стали её отец и бабушка. Девушка уехала в Пермь за несколько дней до происшествия, а злоумышленник, расправившись с её родными, поехал за ней.
Днём 7 февраля местонахождение подозреваемого было установлено благодаря бдительности пермяков. Преступником оказался уроженец Средней Азии. Мужчина задержан.
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