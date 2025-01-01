Алёна Бронникова В округе Прикамья открылся музей в честь участников СВО Учреждение открыл родственник двоих погибших военнослужащих Поделиться Твитнуть

В Верещагинском округе Пермского края открыли музей в память об участниках специальной военной операции в Украине. Как сообщает telegram-канал «На местах», это первое учреждение такого формата в муниципалитете.

Музей открыт в п. Зюкайка. Его основателем является Юрий Жужгов, отец Валерия и брат Валентина Жужговых. Оба военнослужащих погибли в ходе СВО. В музее представлены их личные вещи, награды, экипировка и фотографии. Юрий Жужгов разделил экспозицию на две части, одна посвящена Валерию, вторая — Валентину.

Двери открыты для всех. Юрий Николаевич сообщает, что хотел бы, чтобы в музее проводились экскурсии для школьников. В день открытия он также передал личный номерной жетон своего сына в подарок архивному отделу Верещагинского округа.

Валерий Жужгов был единственным жителем округа, кто принимал участие в СВО с самого начала её проведения. Погиб в ноябре 2022 года, был награждён медалью «За Отвагу» и Орденом Мужества посмертно.

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