В спецоперации погиб уроженец Прикамья Валентин Жужгов Его похоронят 4 июня Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе СВО на территории Украины 8 апреля 2024 года погиб младший сержант Валентин Жужгов. Об этом сообщает на официальной странице в соцсети администрация Верещагинского городского округа.

Командир стрелкового отделения Жужгов погиб 8 апреля, но известно о его гибели стало только сегодня.

Валентин Жужгов родился в многодетной семье 5 июня 1965 года в п. Лемзер Усольского района. В 1982 году окончил школу № 121. С ноября 1984-го по ноябрь 1986 года проходил службу по призыву в рядах Советской Армии.

После армии мужчина работал на разных предприятиях и в организациях. У погибшего остались два сына: Евгений, который сейчас принимает участие в специальной военной операции на Украине, и Кирилл.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с ним пройдёт в музейно-культурном центре 4 июня. Потом состоится митинг и церемония отпевания в храме Александра Невского.

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