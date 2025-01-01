Алёна Бронникова Градсовет согласовал концепцию строительства жилого дома у ТЮЗа в Перми Для отработки всех параметров её направят в инспекцию по охране ОКН Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Градостроительный совет Пермского края одобрил концепцию строительства многоквартирного дома на ул. Екатерининской, 72 в центре Перми, вблизи Театра юного зрителя. Визуализация была представлена на заседании 7 февраля.

Как сообщили в краевом минимущества, первый этаж в планируемом жилом доме будет использован для коммерческих помещений. Застройщик представил три концепции, среди которых эксперты выбрали проект, разработанный группой архитекторов во главе с Альбертом Фатыховым.

«Архитектурные решения здания представляют собой синтез традиционных классических мотивов и новых форм. Террасирование в сторону ТЮЗа ещё больше подчеркивает сам объект культурного наследия», — отмечает пресс-служба минимущества.

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Для отработки и согласования всех параметров объекта выбранный проект направят в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края.

Ранее в отношении строительства объекта на земельном участке рядом с ТЮЗом возникали споры. «Новый компаньон» писал о судебном разбирательстве в 2021 году.

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