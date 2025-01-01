Алёна Бронникова Подрядчик по достройке Чусовского моста в Перми объявил три закупки на 3 млрд рублей Работы должны завершиться не позднее 30 мая 2027 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Генподрядчик достройки Чусовского моста в Перми ООО «Дом.59» опубликовал на портале госзакупок ещё три конкурса по поиску исполнителя работ в рамках реконструкции сооружения. Общая стоимость составила 3 млрд руб.

Итоги по закупке на строительство и реконструкцию объекта «Установка акустических экранов» подведут 27 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта — 519,5 млн руб. Субподрядчик должен будет установить акустические экраны в течение 27 месяцев с даты заключения договора, но не позднее 30 мая 2027 года.

В рамках второй закупки будет определён субподрядчик для электроснабжения объекта. В течение 16 месяцев будут произведены монтаж трансформаторных подстанций, обеспечение электроснабжения КНС, прокладка кабельных линий и пусконаладочные работы. Итоги подведут 1 марта.

Субподрядчика на выполнение основных работ по реконструкции существующего моста, завершению строительства нового, а также устройства подпорных стенок выберут 28 февраля. Начальная цена — 2,5 млн руб. В объём работ вошло завершение начатых предыдущим генподрядчиком работ. В том числе, ремонт опор, устройство навигационной сигнализации, архитектурно-художественного освещения, сооружение ледорезов, подпорной стены, окраска металлоконструкций, водолазное обследование дна, пуско-наладочные работы и пр. 1. Срок выполнения до 30 мая 2027 года.

Напомним, концессионер по строительству Чусовского моста расторг договор с АО «Стройтрансгаз», так и не приступившего после строительства нового моста к ремонту старого. Новым генподрядчиком стал «Дом.59». В декабре организация в рамках реализации проекта разместила две закупки на монтаж автоматизированной системы управления дорожным движением и пешеходного перехода.

В начале года срок проектирования, строительства и реконструкции автодороги Пермь—Березники в рамках концессионного соглашения был увеличен с 52 до 92 месяцев. Власти сообщили, что причиной стало увеличение срока реализации проекта строительства моста и подходов в нему. Активное начало строительных работ на объекте планируется с нового дорожного сезона.

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