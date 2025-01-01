В Перми суд начнёт рассматривать дело Ирины Шатовой 18 февраля Обвиняемой в убийстве собственного ребёнка продлили содержание в СИЗО до конца апреля Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Пермский краевой суд продлил меру пресечения в виде ареста пермячке Ирине Шатовой, которую обвиняют в убийстве 9-летнего сына. Она пробудет в СИЗО до 28 апреля.

Как сообщает Properm.ru, первое заседание по этому резонансному уголовному делу состоится 18 февраля. Его будет рассматривать судья Иван Кротов.

Как ранее писал «Новый компаньон», в январе прокуратура направила в Пермский краевой суд уголовное дело об убийстве 9-летнего мальчика.

По данным следствия, 11 июля прошлого года Шатова задушила своего сына, а тело поместила в чемодан и отвезла из Мотовилихнского района Перми в Ленинский, чтобы оставить там на мусорке.

В отношении женщины провели психиатрическую экспертизу, которая показала, что Шатова в момент убийства была вменяема. Во время расследования женщина объяснила, что решила убить сына из-за финансовых проблем, а после хотела покончить с собой, сбросившись с моста.

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