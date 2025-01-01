Жителя Прикамья осудили за продажу армейского сухпайка на маркетплейсе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае бизнесмен понёс административное наказание за реализацию товаров с маркировкой «Военторг». Иск против него подала военная прокуратура Новгорода, сообщили в Арбитражном суде Прикамья.

Согласно материалам дела, клиент приобрёл «Армейский офицерский усиленный паек меню №1», на упаковке которого были размещены надписи: «Армия России», «Военторг» и «Не для продажи!». Впоследствии он подал жалобу в военную прокуратуру, и информация была передана в суд для последующего процесса.

По данным Properm.ru, предприниматель, продавший сухие пайки, был лишь предупреждён, так как это правонарушение было его первым и не представляло угрозы для жизни или здоровья граждан.

Напомним, ранее Арбитражный суд Пермского края привлёк к административной ответственности пермскую предпринимательницу за продажу сухпайков на Wildberries. В судебном решении тогда отмечалось, что сухпайки, маркированные товарными знаками «Армия России», «предназначены исключительно для продовольственного обеспечения военнослужащих и не могут вводиться в гражданский оборот отдельными хозяйствующими субъектами без согласия правообладателей». Предпринимательницу оштрафовали на 50 тыс. руб.

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