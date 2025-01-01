Елена Синица В Перми предпринимательницу осудили за продажу армейских сухпайков на Wildberries Женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Арбитражный суд Пермского края принял решение привлечь к административной ответственности пермскую предпринимательницу за продажу сухпайков на Wildberries. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Женщина выставила на продажу товар на маркетплейсе. С иском в суд обратилась военная прокуратура Черноморского флота. В исковых требованиях надзорный орган указал, что предпринимательница незаконно реализовала товар, использовав чужие товарные знаки — «АРМИЯ РОССИИ» и «ВОЕНТОРГ».





В судебном решении отмечается, что сухпайки, маркированные этими товарными знаками, «предназначены исключительно для продовольственного обеспечения военнослужащих и не могут вводиться в гражданский оборот отдельными хозяйствующими субъектами без согласия правообладателей».





По решению суда предпринимательницу привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ и оштрафовали на 50 тыс. руб.

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