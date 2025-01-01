В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Евгением Кылосовым Он был убит в день своего рождения Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Александровского округа

В ходе проведения специальной военной операции 7 января этого года погиб житель Александровского округа Евгений Кылосов. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Евгений родился 7 января 1975 года и погиб в день своего рождения через 50 лет.

Похороны солдата пройдут 11 февраля. Церемония прощания состоится в Городском дворце культуры Александровска с 10:00 до 12:00. Военнослужащего похоронят на местном кладбище.

Какие-либо подробности его гибели не уточняются.

Администрация муниципалитета выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

«Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!», — говорится на официальной странице округа.

Напомним, 6 февраля в Александровске также похоронили участника СВО Сергея Финогина, которому было 34 года. Он погиб в зоне боевых действий спецоперации 14 января этого года.

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