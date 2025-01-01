Алёна Бронникова Ночью в территориях Прикамья ожидаются морозы до -25 градусов Днём воздух может прогреться местами до -1 градуса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 февраля под влиянием антициклона в регионе установится малооблачная погода со слабым ветром. Ночью и утром ожидаются неблагоприятные метеоявления в виде тумана, изморози и гололедицы на дорогах.

«Температурный фон чуть выше нормы. Ночью -16…-11°, в Перми около -14°, в пониженных формах рельефа и горах -25…-20°. Днём потеплеет до -6…-1°, в Перми до -5°, на севере и востоке до -11°», — сообщают синоптики.

В выходные характер погоды сохранится. В субботу, 8 февраля, по периферии антициклона начнёт натекать облачность, на севере Прикамья ожидается небольшой снег. Ветер — западный 3—8 м/с. Ночью температура воздуха составит -18…-13°, в Перми не ниже -14°. Днём воздух прогреется до -8…-3°, в Перми до -4°.

На следующий день ожидается небольшое потепление до -10…-5° ночью, днём — до -5…0°. В Перми ночью около -7°, днём — около -2°.

Из-за погодных условий в Прикамье временно приостановлено функционирование двух ледовых переправ. В Кунгурском округе временно закрыт проезд через Сылву между Троицей и посёлком Ильича, в Оханском — через Каму между Оханском и Юго-Камским.

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