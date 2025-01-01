В Перми по спорным объектам около «Гостиного двора» могут заключить мировое соглашение Ранее администрация потребовала снести их в течение полугода Поделиться Твитнуть

В ходе судебного заседания о самовольных помещениях в ТЦ «Гостиный двор» выяснилось, какие именно постройки требует снести администрация Свердловского района от предпринимателя Валерия Гусева, который ими владеет.

Представитель бизнесмена пояснил: речь идёт о помещениях, которые находятся за зданием «Гостиного двора». Это холодное помещение склада и рабочий кабинет, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Спорные объекты находятся примерно в 12 м от здания ТЦ и с ним не соприкасаются. Представитель Гусева предложил администрации Свердловского района заключить мировое соглашение. В связи с этим заседание суда отложили на 1 апреля.

Напомним, ранее администрация Свердловского района Перми обратилась в суд с требованием признать два объекта у «Гостиного двора», которые находятся в собственности индивидуального предпринимателя Валерия Гусева, самовольной постройкой и снести их.

Сообщалось, что иск был направлен в суд ещё в октябре прошлого года. Мэрия потребовала владельца в течение полугода снести два одноэтажных здания площадью 85,1 и 73,6 кв. м, а затем восстановить благоустройство занятой территории за свой счёт. Ответчик с требованиями не согласился.

В ноябре прошлого года суд принял обеспечительные меры в виде запрета производить госрегистрацию сделок в отношении земельного участка, где находятся спорные объекты. В качестве третьего лица к делу привлекли Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

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