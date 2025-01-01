Главу Чусового в Прикамье выберут 20 февраля На пост претендуют Сергей Белов и Сергей Архипов Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Конкурсная комиссия по выбору главы Чусовского округа определилась с кандидатами на пост главы. В качестве основных претендентов допущены действующий глава Сергей Белов и руководитель аппарата местной администрации Сергей Архипов.

Вопрос об избрании главы дума Чусового рассмотрит 20 февраля, сообщает газета «Звезда».

Напомним, в конце декабря 2019 года главой Чусовского городского округа был избран Сергей Белов. Его поддержали 23 из 25 депутатов городской думы. Ещё двое — воздержались.

Сергей Белов возглавил Чусовской район в 2016 году. До этого он занимал пост мэра Чусового.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», на заседании 6 февраля депутаты думы Пермского муниципального округа определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы. Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 11 февраля по 13 марта, а кандидатов определят 21 марта.

На период конкурсных процедур исполнять обязанности главы будет первый заместитель руководителя округа Ольга Андрианова. Она заняла этот пост 20 января, а в конце января глава Пермского округа Владимир Цветов ушёл в отставку досрочно.

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