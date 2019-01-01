Главой Чусовского городского округа избран Сергей Белов Поделиться Поделиться Твитнуть

Главой Чусовского городского округа ожидаемо избран Сергей Белов. Его поддержали 23 из 25 депутатов городской думы. Ещё двое — воздержались.

Сергей Белов возглавил Чусовской район в 2016 году. До этого он занимал пост мэра Чусового.

Напомним, что избирательная кампания в Чусовом была высококонкурентной. В день голосования в ход шли все методы, в том числе подкуп. Один такой случай удалось довести до суда, вынесено постановление о взыскании штрафа.

В Чусовскую думу прошли два коммуниста (директор ООО «Пермская энергосбытовая компания» Игорь Максимов в округе №8 и сельский депутат Анатолий Арсибеков в округе №23), а также два либерал-демократа (директор ООО «УК «Алания» Александр Аннакулиев в округе №4 и координатор Чусовского отделения ЛДПР, депутат Земского собрания Андрей Захаров в округе №16).