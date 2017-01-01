Беспартийное строительство «Единая Россия» получила большинство мандатов на выборах в муниципальные представительные органы, но это неважно

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В Пермском крае завершилась масштабная избирательная кампания — в территориях Прикамья сформированы новые созывы 17 дум и земских собраний. Явка избирателей 8 сентября составила 28,6%, большинство мандатов традиционно достались представителям партии «Единая Россия». Другое дело, что на местных выборах партийная принадлежность на самом деле ни о чём не говорит. Здесь борьба идёт не между партиями, а между командами местных лидеров. Грядущие выборы глав в ряде территорий это докажут.

Фото: Константин Долгановский

Всего в Пермском крае в выборах приняли участие порядка 500 тыс. человек. Как сообщил 9 сентября на заседании Общественной палаты член Избирательной комиссии Пермского края Антон Маклаев, явка составила 28,59% от общего числа избирателей, что на 2—5% больше, чем в 2018 и 2015 годах.

Всего на выборы, которые прошли 8 сентября, было выдвинуто 1245 кандидатов. По окончании периода регистрации осталось 1114 кандидатов, но до выборов дошли лишь 1070 (часть снялись сами, а других сняли через суд конкуренты).

Антон Маклаев сообщил, что всего распределялось 340 мандатов. Партия «Единая Россия» получила 250 мандатов, или 73,6% от всего количества мест в муниципальных представительных органах. При этом места получили 74% выдвинутых партией кандидатов.

Кандидаты-самовыдвиженцы получили 48 мест, или 14,1% от общего числа мандатов (12,2% от общего числа самовыдвиженцев). Третье место на выборах досталось КПРФ — 19 мандатов, или 5,6% от общего количества мест (10,8% кандидатов, выдвинутых партией). Следом идёт «Справедливая Россия» — 13 мандатов, или 3,8% от общего числа мест (10,6% кандидатов, выдвинутых партией). ЛДПР получила лишь 10 мандатов, или 2,9% от общего количества мест (4,7% кандидатов, выдвинутых партией).

Антон Маклаев также отметил, что подобный расклад так или иначе был зафиксирован во всех территориях, и добавил, что «Единая Россия» везде получила более половины мест в представительных органах, но при этом ни в одном из муниципалитетов единороссы не получили 100% мандатов.

Фото: Игорь Катаев

Пермский район

В Пермском районе команде Александра Кузнецова удалось сформировать уверенное большинство. Из союзников его оппонента, председателя Совета депутатов Кондратово Андрея Костарева, прошёл только индивидуальный предприниматель Максим Баталов. Причём, по отзывам собеседников, Баталов не является идейным последователем Андрея Костарева и в случае определённых уступок охотно сменит позицию. Впрочем, если учитывать, что 14 мандатов — у команды главы района, смысла в этих уступках нет. Сам Костарев проиграл заместителю начальника МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» и соратнику Александра Кузнецова Александру Чередниченко. Чередниченко набрал 42,3% голосов (при общей явке в округе 19%). Ниже явка была только в округе №3 (14%), где победу одержал самовыдвиженец и действующий депутат земского собрания Алексей Пономарёв. Хотя в округе было зарегистрировано сразу шесть кандидатов.

Одноклассник и давний друг Кузнецова Владимир Гордиенко в округе №4 проиграл единороссу, председателю попечительского совета благотворительного фонда «Хорошие дела» Максиму Скороходову. В ходе выборов источники в территории утверждали, что Гордиенко и Кузнецов будто бы в ссоре, однако сам Гордиенко это отрицал. Впрочем, по мнению одного из собеседников, Скороходов связан с Гордиенко по линии той самой благотворительной помощи.

В округе №2 победа также за командой Александра Кузнецова. Победил его заместитель по безопасности Николай Коцофан. Здесь не было кандидата от «Единой России»: инженер ООО «Силур» из Юго-Камского Сергей Макарычев скрыл на этапе праймериз, что дважды судим (за убийство и хулиганство), и на этапе регистрации выбыл по собственному желанию. Говорят, его попросила уйти «Единая Россия», потому что судимых кандидатов партия власти выставлять не может. Коммунист и член команды Андрея Костарева Андрей Полыгалов уступил Коцофану.

Фото: Константин Долгановский

Чусовской район

Глава Чусовского района Сергей Белов таким результатом, как у Александра Кузнецова, похвастаться не может. Не всем его кандидатам удалось попасть в объединённую думу. Так, в округе №12 выборы выиграл журналист и редактор местной газеты «Мир Чусового» Амир Хисматулин (47% голосов). В ходе кампании он обвинял политтехнолога команды Белова Олега Борисенко в том, что тот пытался купить его снятие с выборов. И тем самым оказал ему услугу, потому что Хисматулин грамотно использовал этот факт в своей агитации. «Мне звонил Сергей Белов, поздравлял, и я сказал ему, что, если бы вы меня не трогали, я бы помог вам, — рассказывает Хисматулин. — Я вчера даже на участке не стоял. Приехал, представил наблюдателей и уехал на огород. Решил, что, если выиграю, я и так выиграю. Если проиграю, то хоть день не зря проведу».

В целом кампания в Чусовом была высококонкурентной. В день голосования в ход шли все методы, в том числе подкуп. Один такой случай (кстати, подкуп, по словам наблюдателей, вели члены команды Белова) удалось довести до суда, вынесено постановление о взыскании штрафа. Впрочем, Хисматулин считает, что в этот раз грязи и жалоб было меньше, чем раньше. По его словам, команда «Единой России» очень вяло вела свою кампанию. И было заметно, что единороссы ограничены в средствах: было мало агитационных материалов. «Раньше на выборах кандидаты от ЕР всегда были на всех билбордах, — говорит Хисматулин. — В этот раз не было ни одного».

В чусовской парламент, как и писал «Новый компаньон», прошли два коммуниста (директор ООО «Пермская энергосбытовая компания» Игорь Максимов в округе №8 и сельский депутат Анатолий Арсибеков в округе №23), а также два либерал-демократа (директор ООО «УК «Алания» Александр Аннакулиев в округе №4 и координатор Чусовского отделения ЛДПР, депутат земского собрания Андрей Захаров в округе №16). Напомним, что в Чусовом ЛДПР договорилась с главой района о том, что поможет с техническими кандидатами.

Сергей Белов проиграл выборы и в округе №19. Председатель земского собрания Антон Горохов не смог победить преподавателя самбо спортивной школы «Ермак» самовыдвиженца Александра Ельцова. В округе №11 депутат земского собрания и сотрудник АО «ЧМЗ» Станислав Кернер проиграл преподавателю «Школы иностранных языков» самовыдвиженцу Наталье Жуковой. В округе №7 выиграл пенсионер от «Справедливой России» Андрей Семёнов. Заместитель председателя профсоюзного комитета ЧМЗ и действующий депутат земского собрания Валерий Кладко ему уступил. «Оппонентам удалось сформировать протестную повестку», — отметил Олег Борисенко.

В целом среди депутатов только четыре-пять человек не являются членами команды Белова. Кандидаты от ЛДПР, например, относятся к его соратникам. Да и Амир Хисматулин уверяет, что не будет вести войну ради войны, а намерен работать на благо города.

Осинский район

В Осе, как и прогнозировал «Новый компаньон», ни одной из политических сил не удалось сформировать уверенного большинства. У команды советника главы Перми и бывшего главы района Сергея Романова — порядка пяти депутатов, у команды депутата Осинской гордумы Алексея Курбанова — три человека, у директора МУП «Водоканал-Оса» Михаила Алатырева — также три—пять человек. Остальных можно отнести к «неопределившимся», но лояльным к власти. Действующий глава района Яков Лузянин в выборах, говорит источник в территории, почти не участвовал. Кандидатов от ЕР вёл Сергей Романов, также оказывая поддержку другим своим ставленникам.

Из 15 мандатов девять — у «Единой России». Но, по словам источника в территории, эти кандидаты являются членами разных команд. У ЛДПР, СР и КПРФ — по одному мандату. Так, уверенную победу одержал бывший координатор местного отделения ЛДПР Максим Рожков, который выиграл у главврача Осинской ЦРБ и товарища Сергея Романова Андрея Котомина. «Сработало то, что я активно освещал в соцсетях свою программу и ход выборов, — рассказывает Максим Рожков. — Многие возмущались, что идёт подвод маргиналов, подкуп на территории округа. И второй момент — запрос населения на перемены». Он отмечает, что дума «сильно омолодилась и обновилась».

Сам Яков Лузянин сообщил «Новому компаньону», что информация о его неучастии в выборах некорректна. «Многих кандидатов из моей команды приписали к пулу Сергея Романова, — говорит Лузянин. — Дело в том, что пугать мной избирателей не получится, поэтому использовали такую тактику. Писали, что я иду против кандидатов от «Единой России». Так вот, это тоже бред». Он отмечает, что из пула Романова прошёл только один человек. На вопрос, сколько кандидатов Лузянина выиграли выборы, глава района отвечать не стал. «Население сделало свой выбор, ко всем избранным депутатам я отношусь с большим уважением. Думаю, мы сможем найти компромисс по всем важным вопросам», — сказал он.

По словам Якова Лузянина, кампания в территории прошла спокойно. По сравнению с предыдущими выборами грязи было в разы меньше. «Избиратели устали от таких методов, — рассказывает Лузянин. — Люди понимают, что, если человеку есть что о себе рассказать, он пишет о своих достижениях в агитационных материалах. А кому нечего сказать, начинает критиковать либо действующую власть, либо оппонентов. Критиковать всегда проще, чем созидать».

На вопрос, планирует ли он принимать участие в конкурсе по выборам главы района, Лузянин ответил положительно.

Очёрский район

В Очёрском районе «Единой России» удалось одержать убедительную победу. Здесь противостояние шло между председателем земского собрания района Владимиром Мокрушиным и партией власти. По данным источника «Нового компаньона», исполнительные власти района работали против ЕР.

Владимир Мокрушин, напомним, управляет территорией уже много лет. После отставки главы района Светланы Головач (за долги перед ресурсниками) он будто бы на протяжении года блокировал проведение соответствующего конкурса. На него не поступали заявки, и в отсутствие главы районом управлял Мокрушин.

Владимир Мокрушин выборы проиграл. По итогам предвыборной гонки в своём трёхмандатном округе он занял только шестое место.

У «Единой России» — восемь мандатов. Ещё пять — у самовыдвиженцев. Это депутат городской думы Очёра Светлана Шардакова, директор ООО «Талицкое» Екатерина Лошкарёва, директор МАУ ФСК «Прометей» Анатолий Пискунов, ИП из Перми Дмитрий Козлов, ИП из Очёра Роман Михалев. Также победу одержала выдвиженец от «Справедливой России», депутат Очёрской думы и руководитель детского сада «Берёзка» Татьяна Лобода. Предположительно, все они — члены команды Мокрушина. По данным источника, среди единороссов нет членов команды Мокрушина. Однако, учитывая его влияние в территории, некоторые из них могут сменить ориентиры после выборов.

Чернушинский район

Экс-глава Чернушинского района Олег Хараськин выборы в этой территории проиграл. По сведениям источников, он вёл пул кандидатов, хотя сам Хараськин говорил только о четырёх эсерах. Из его списка прошёл только директор ООО «СтройМонтажСервис» Владислав Иванов.

Олег Хараськин говорит, что ожидания, конечно, были выше, но в целом он доволен результатом. Впрочем, признаётся экс-глава, он не думал, что давление административного ресурса будет таким сильным. «Когда я был главой 15 лет назад, такого не было, — говорит Хараськин. — За это время систему отстроили, и она работает чётко». Он считает, что его кандидаты не прошли из-за слабой работы поля и агитаторов.

Напомним, формирование Чернушинской думы ещё не закончено. В округе №20, где регистрацию прошли только два кандидата, выборы отложены до начала декабря. Спикер земского собрания района Сергей Крылов 2 сентября снял свою кандидатуру, чем сорвал выборы. В комментарии «Коммерсантъ-Прикамье» он прямо сказал, что не хотел допустить избрания своего оппонента, экс-главы Чернушки Ивана Ратегова.

Иван Ратегов в декабре вновь попробует свои силы. Он рассказал «Новому компаньону», что насчитал порядка восьми команд, которые вели своих кандидатов. Среди них — предприятия, бывшие и настоящие главы. Каждый провёл по два-три представителя. «Это нормально, конкуренция», — заметил Ратегов.