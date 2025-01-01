Кандидаты на пост главы Пермского муниципального округа определятся 21 марта Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 11 февраля Поделиться Твитнуть

Администрация Пермского района

Константин Долгановский

На заседании 6 февраля депутаты думы Пермского муниципального округа определили дату проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы территории. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 11 февраля по 13 марта, а кандидатов определят 21 марта.

Напомним, 30 января на заседании думы Пермского муниципального округа депутаты приняли отставку главы округа Владимира Цветова. На период конкурсных процедур исполнять обязанности главы будет первый заместитель руководителя округа Ольга Андрианова. Она заняла этот пост 20 января, уйдя с должности заместителя главы Перми.

Ранее на заседании правительства Пермского края губернатор Прикамья Дмитрий Махонин резко критиковал работу в Пермском округе и поручил своему советнику Андрею Кокореву разобраться в сфере ЖКХ этой территории.

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