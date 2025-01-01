Побывавшего в Перми главу Роскосмоса освободили от должности Вместо Юрия Борисова ГК возглавил Дмитрий Баканов Поделиться Твитнуть

Генеральный директор ГК «Роскосмос» Юрий Борисов освобождён от должности, сообщает пресс-служба Кремля. Борисов возглавлял корпорацию с 15 июля 2022 года. Прежде чем занять этот пост, Юрий Борисов работал заместителем председателя правительства Российской Федерации.

На должность нового руководителя Роскосмоса назначен 39-летний Дмитрий Баканов, который ранее исполнял обязанности заместителя министра транспорта.

Напомним, 5 февраля Юрий Барисов, еще будучи в должности гендиректора ГК «Роскосмос», посетил Пермь, и принял участие в открытии нового производства на АО «Протон-ПМ». Оно призвано обеспечить готовность предприятия к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара».

В производственном корпусе площадью свыше 44 тыс. кв. м находятся гальванический, механический, механосборочный и сборочный цеха, отечественный комплекс из 10 линий электрохимических покрытий с очистными сооружениями замкнутого типа. В корпусе планируется разместить 630 единиц технологического оборудования, работать здесь будут более 800 человек.





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