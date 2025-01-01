В Перми открыто производство двигателей для ракет-носителей «Ангара» В нём будут работать более 800 человек Поделиться Твитнуть

фото: Роскосмос

В микрорайоне Новые Ляды в Свердловском районе Перми открылось производство ракетных двигателей АО «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО «Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос»).

Создание нового производства имеет статус приоритетного инвестпроекта и входит в план мероприятий, утверждённый соглашением о сотрудничестве Госкорпорации и Правительства Пермского края. Оно призвано обеспечить готовность предприятия к серийному изготовлению двигателей РД-191 для ракет-носителей «Ангара».

фото: Роскосмос

Как сообщает пресс-служба Госкорпорации, в церемонии открытия приняли участие генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор НПО «Энергомаш» Иван Краснов и директор департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса «Промсвязьбанка» Сергей Добрин.

В производственном корпусе площадью свыше 44 тыс. кв. м находятся гальванический, механический, механосборочный и сборочный цеха, отечественный комплекс из 10 линий электрохимических покрытий с очистными сооружениями замкнутого типа. В корпусе планируется разместить 630 единиц технологического оборудования, работать здесь будут более 800 человек.

В настоящее время «Протон-ПМ» переводит оборудование, технологии и персонал с городской площадки в новый корпус.

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