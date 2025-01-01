СКР возбудил дело после схода снега на женщину в Прикамье ЧП случилось 3 февраля в Кизеле Поделиться Твитнуть

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По факту получения местной жительницей травм в результате схода снега в Кизеле Пермского края возбуждено уголовное дело. Как уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, утром 3 февраля 2025 года с крыши одного из многоквартирных домов Кизела произошёл сход снега, в результате женщина, выходившая из подъезда, получила травмы плечевого пояса. Врачи оказали пострадавшей квалифицированную медицинскую помощь.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в информации ведомства.

Ранее происшествие в Пермском крае «взял на карандаш» глава СКР Александр Бастрыкин.

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