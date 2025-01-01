Глава СКР поставил на контроль случай в Пермского края, где на женщину упал снег По данному факту ведётся проверка Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Председатель СК России поставил на контроль проверку информации, которую ведут следственные органы Прикамья, о травмировании 49-летней женщины в результате схода снега и льда с крыши многоквартирного дома в Кизеле.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Напомним, инцидент произошёл утром 3 февраля утром. С крыши одного из жилых домов в Кизеле рухнул снег, в результате чего пострадала женщина, выходившая из подъезда. Она получила травмы в области плечевого пояса. Её осмотрели врачи и оказали необходимую помощь.

Ранее «Новый» компаньон» писал, что 31 января в Индустриальном районе Перми с крыши дома снег со льдом рухнул на 7-летнюю девочку. После осмотра врачей, её отпустили на амбулаторное лечение.

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