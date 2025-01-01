В Перми на семилетнего ребёнка с крыши упал снег со льдом Девочка проходит амбулаторное лечение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 31 января, в Индустриальном районе Перми с крыши одного из домов на семилетнего ребёнка упал снег со льдом. Как сообщили в Пермской станции скорой медицинской помощи, несовершеннолетнюю отвезли в больницу. В минздраве «Новому компаньону» рассказали, что девочка была осмотрена врачами, после чего направлена на амбулаторное лечение.

В скорой помощи также сообщили, что за январь с травмами, полученными на улице и в общественных местах, обратилось 880 пострадавших. При гололёдных травмах помощь была оказана 152 пациентам (из них 144 в Перми). Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме (когда есть угроза жизни) составило 15,76 минуты.

Напомним, Пермская станция скорой медицинской помощи выполняет вызовы в Пермском, Краснокамском, Ильинском и Добрянском городских округах и Пермском муниципальном округе.

Ранее «Новый компаньон» писал, что утром 3 февраля в Кизеле с крыши одного из жилых домов произошло обрушение снега, в результате чего пострадала женщина, выходившая из подъезда. Она получила травмы в области плечевого пояса. Следователи СК России устанавливают обстоятельства ЧП, проводится проверка.

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