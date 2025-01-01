Лидер группы «Любэ» высказался против переименования улицы Кобейна в Пермском крае Николай Расторгуев считает, что это перебор Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Расторгуева

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев высказался по поводу предложения представителей движения «Ветераны России» о переименовании улицы в Пермском крае, названной в честь рок-музыканта Курта Кобейна. Об этом сообщает телеграм-канал «Абзац».

«Честно говоря, считаю, что это лёгкий перебор», — заявил он.

По его словам, «это какая-то утка».

Напомним, в январе представители «Ветеранов России» выступили с инициативой переименовать улицу Курта Кобейна и дать ей имя Николая Расторгуева, так как он «является ярким символом нашей культуры, а его песни — настоящим гимном любви к Родине».

В то же время стало известно, что администрация Добрянского городского округа пока не рассматривает вопрос переименования ул. Кобейна.

В 2018 году члены СНТ «Радуга» решили увековечить имя любимого рокера. Они проголосовали за такое название улицы и принесли документ главе Краснослудского поселения. Власти одобрили новый топоним.

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