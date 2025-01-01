Елена Синица В Прикамье не планируют переименовывать ул. Курта Кобейна Местные власти попросили не дезинформировать людей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Добрянского городского округа пока не рассматривают вопрос о переименовании ул. Курта Кобейна (урочище Зыковское поле). Об этом сообщает Properm.ru, ссылаясь на главу администрации Дмитрия Антонова.

Кроме этого, в комментариях к посту о слухах о переименовании местные власти попросили не дезинформировать людей.

Ранее появилась информация, что улицу могут переименовать, так как местным чиновникам якобы не нравится то, каким образом умер музыкальный исполнитель.

Напомним, что в 2018 году жители садового некоммерческого товарищества «Радуга» решили увековечить имя любимого рокера. Они проголосовали за такое название улицы и принесли

документ главе Краснослудского поселения. Власти одобрили новый топоним.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.