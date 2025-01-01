Елена Синица
В Прикамье не планируют переименовывать ул. Курта Кобейна
Местные власти попросили не дезинформировать людей
Администрация Добрянского городского округа пока не рассматривают вопрос о переименовании ул. Курта Кобейна (урочище Зыковское поле). Об этом сообщает Properm.ru, ссылаясь на главу администрации Дмитрия Антонова.
Кроме этого, в комментариях к посту о слухах о переименовании местные власти попросили не дезинформировать людей.
Ранее появилась информация, что улицу могут переименовать, так как местным чиновникам якобы не нравится то, каким образом умер музыкальный исполнитель.
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