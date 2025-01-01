«Ветераны России» предложили переименовать улицу Кобейна в Прикамье Её хотят назвать в честь певца Николая Расторгуева Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Расторгуева

Представители движения «Ветераны России» выступили с предложением дать другое название улице рок-музыканта Курта Кобейна в Добрянском округе Пермского края. По их мнению, один из основателей и вокалист американской группы Nirvana не имеет отношения к российской культуре, хотя и знаменит на весь мир.

По словам лидера «Ветеранов России» Ильдара Резяпова, музыка Кобейна «не отражает российские ценности», а образ жизни культового музыканта, песни которого слушают во всем мире, не может служить примером для российской молодёжи. Об этом он заявил в интервью изданию «Абзац».

В то же время Резяпов считает, что Николай Расторгуев является ярким символом нашей культуры, а его песни — настоящим гимном любви к Родине. Поэтому улицу в Добрянском округе надо переименовать.

Своё обращение с предложением о переименовании улицы «Ветераны России» направили губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Напомним, ранее стало известно, что администрация Добрянского городского округа пока не рассматривает вопрос переименования ул. Курта Кобейна. Об этом СМИ сообщил глава администрации Дмитрий Антонов.

В 2018 году члены СНТ «Радуга» решили увековечить имя любимого рокера. Они проголосовали за такое название улицы и принесли документ главе Краснослудского поселения. Власти одобрили новый топоним.

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