Завершено следствие в отношении экс-депутата из Прикамья Вячеслава Вахрина Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Завершены следственные действия по делу экс-депутата заксобрания Пермской области и бывшего замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Александра Чернова. Сейчас обвиняемый в получении крупной взятки чиновник изучает материалы дела.

Ранее Басманный суд продлил меру пресечения Вахрину и другому фигуранту дела, директору компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексею Гоцыку. Они останутся в СИЗО до 6 мая.

Напомним, летом 2024 года Басманный суд Москвы заключил Вахрина под стражу. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. В тот же день в СИЗО отправили и Гоцыка, по обвинению в даче взятки. В ноябре прошлого года стало известно, что следователи готовятся предъявить экс-депутату новые обвинения. В конце декабря на имущество Вахрина и Гоцыка наложили арест в рамках расследования уголовного дела. Общая сумма арестованного имущества составляет 150 млн руб.

Вячеслав Вахрин с 2001 по 2006 год был депутатом заксобрания Пермской области, входил в состав комитета по социальной политике и правам человека. Позже он возглавил Госжилинспекцию Тюменской области, а с 2012 года его назначили замом губернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ.

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