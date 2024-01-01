Алёна Бронникова Имущество экс-депутата из Прикамья арестовано в рамках расследования дела о взятках Вячеслав Вахрин находится под стражей Поделиться Твитнуть

Вячеслав Вахрин

Игорь Катаев

newsko.ru

На имущество бывшего депутата заксобрания Пермской области, ныне заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и директора компании «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка наложен арест в рамках расследования уголовного дела о взятках. Общая сумма арестованного имущества составляет 150 млн руб.

Об этом председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил в интервью РИА Новости. Он также рассказал, что расследование в отношении Вахрина сейчас находится на завершающей стадии.

Вячеслав Вахрин с 2001 по 2006 год был депутатом заксобрания Пермской области, входил в состав комитета по социальной политике и правам человека. Позже он возглавил Госжилинспекцию Тюменской области, а с 2012 года его назначили замом губернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ.

Летом 2024 года Басманный суд Москвы заключил его под стражу, Вахрину инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. В тот же день в СИЗО отправили и Гоцыка, по обвинению в даче взятки. В ноябре стало известно, что следователи готовятся предъявить экс-депутату новые обвинения. По уголовному делу были назначены судебные экспертизы.

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