Прокуратура Гремячинска проверила информацию о несвоевременной госпитализации местной жительницы Возбуждено дело об административном правонарушении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Гремячинска завершила проверку информации о том, что из-за неубранного снега скорая помощь не могла проехать к пожилой пациентке, которую пришлось транспортировать к машине по снегу. Позже пациентка скончалась в больнице.

Проверка не выявила нарушений, связанных с несвоевременной транспортировкой пациентки в медучреждение.

Но, сообщают в пресс-службе краевой прокуратуры, по фактам ненадлежащего содержания придомовых территорий и крыш многоквартирных домов управляющей компании внесено представление. Обслуживающая организация незамедлительно провела работы по уборке снега.

Тем не менее, в отношении директора УК возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований).

Соответствующее постановление направлено в мировой суд для рассмотрения по существу. В ведомстве подчёркивают, что материалы проверки направлены в следственные органы для уголовно-правовой оценки действий (бездействия) коммунальных служб.

Добавим, что проверку для установки всех обстоятельств произошедшего также организовали следователи Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю. Доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах затребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

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