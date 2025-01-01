Алёна Бронникова Бастрыкин ждёт доклад о несостоявшейся госпитализации жительницы Прикамья Женщина впоследствии скончалась Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке обстоятельств, препятствовавших госпитализации пожилой женщины в Прикамье, которая впоследствии скончалась. Об этом сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ.

Напомним, в Гремячинске 13 января родственники 93-летней женщины вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Из-за ненадлежащей уборки снега подъездные пути к дому отсутствовали, машина не смогла проехать к подъезду, и пенсионерку пришлось транспортировать к ней по снегу. Женщину госпитализировали, но через несколько дней она скончалась в больнице.

Следователи Губахинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю организовали проверку для установки всех обстоятельств произошедшего. По её результатам будет принято процессуальное решение.

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