В Прикамье следователи устанавливают причину пожара с гибелью 50-летнего мужчины
Следователи СК устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины во время пожара в Верещагинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
По предварительным данным, в ночь на 4 февраля в частном доме на территории д. Лукино вспыхнул пожар. Когда спасатели прибыли на вызов и начали тушить пожар, они обнаружили в доме тело погибшего. Как выяснилось, он был 1975 г.р.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Они также назначили необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели человека.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.