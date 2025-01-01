В Прикамье следователи устанавливают причину пожара с гибелью 50-летнего мужчины Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СК устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины во время пожара в Верещагинском округе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По предварительным данным, в ночь на 4 февраля в частном доме на территории д. Лукино вспыхнул пожар. Когда спасатели прибыли на вызов и начали тушить пожар, они обнаружили в доме тело погибшего. Как выяснилось, он был 1975 г.р.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Они также назначили необходимые судебные экспертизы, чтобы установить причины пожара и гибели человека.

Напомним, в начале февраля произошёл пожар в частном доме и надворных постройках в посёлке Селянка Чусовского округа. Во время происшествия едва не погибла женщина с двумя детьми. Мужчина вытащил их из полыхающего дома через оконный проём. Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 124 кв. м. Пожар тушили 11 спасателей.

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