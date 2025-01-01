В Пермском крае мужчина спас на пожаре семью
В Чусовском округе сгорел жилой дом
В посёлке Селянка Чусовского округа сгорел частный дом с надворными постройками. На пожаре едва не погибли женщина с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Благодаря умелым действиям гражданина через оконный проём были эвакуированы женщина с двумя детьми», — рассказали в ведомстве.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 124 кв м. Пожар тушили 11 спасателей, которые прибыли на пяти спецмашинах.
Сейчас дознаватель устанавливает причину пожара.
Посёлок Селянка находится в западной части округа. По данным на 2021 год, в нём проживало 300 человек.
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