В Пермском крае мужчина спас на пожаре семью В Чусовском округе сгорел жилой дом Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В посёлке Селянка Чусовского округа сгорел частный дом с надворными постройками. На пожаре едва не погибли женщина с двумя детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Благодаря умелым действиям гражданина через оконный проём были эвакуированы женщина с двумя детьми», — рассказали в ведомстве.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание на площади 124 кв м. Пожар тушили 11 спасателей, которые прибыли на пяти спецмашинах.

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Сейчас дознаватель устанавливает причину пожара.

Посёлок Селянка находится в западной части округа. По данным на 2021 год, в нём проживало 300 человек.

Как ранее писал «Новый компаньон», в частном доме в Свердловском районе Перми ночью 26 января произошёл пожар, в результате которого погибли две женщины. После происшествия следователи СК начали проверку. Как выяснилось, погибшими оказались женщины 1942 и 1964 г.р. По предварительным данным, пожар возник в ночь на 26 января в надворных постройках, а позже — в частном доме, расположенном на территории Свердловского района. В ходе тушения пожара силами МЧС в доме обнаружены тела двух погибших женщин.

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