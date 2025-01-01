В пожаре в Перми погибли две женщины Следователи устанавливают обстоятельства происшествия Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал СУ СК РФ по Пермскому краю

Как сообщает в своём телеграм-канале Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю, в частном доме в Свердловском районе Перми ночью 26 января произошёл пожар, в результате которого погибли две женщины.

Следственным отделом по Свердловскому району Перми проводится процессуальная проверка по факту гибели женщин 1942 и 1964 г.р. в результате пожара. По предварительным данным, пожар возник в ночное время 26 января 2025 года в надворных постройках, а позже – в частном доме, расположенном на территории Свердловского района Перми. В ходе тушения пожара силами МЧС в доме обнаружены тела двух погибших женщин.

В воскресенье, 26 января, следователем проведён осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





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