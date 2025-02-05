Жителя Пермского края заподозрили в сбыте оружия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Пермском крае завели уголовное дело на местного жителя, подозреваемого в сбыте оружия. У него изъяты два пистолета Макарова калибра 9 мм. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности.

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

«УФСБ России по Пермскому краю выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Юрлинского муниципального округа Пермского края, причастного к сбыту огнестрельного оружия. Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ. Управлением реализуется комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», — говорится в информации ведомства.

Ранее в УФСБ сообщали, что жителя Перми осудили условно на 4 года за контрабанду оружия в Соединённые Штаты. У мужчины были изъяты детали автомата и ручного пулемёта Калашникова, которые тот собирался нелегально отправить в США для последующей продажи на местном рынке.

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